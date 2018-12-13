Son dakika...Fenerbahçe'de Cocu dönemi resmen sona erdi
Fenerbahçe'de görevine son verilen Cocu'nun bugün itibariyle sözleşmesi fesh edildi.
Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.
İşte Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama;
Kulübümüz teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmesini, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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