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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.07.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de bir transfer daha! Uçan kanat geliyor...

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Son Dakika: Fenerbahçe'de bir transfer daha! Uçan kanat geliyor...

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler... Bir tarafta Garry Rodrigues, diğer tarafta Yehven Konoplyanka... Kanat transferinde tüm planlar bu ikili üzerinden yapılıyor. Teknik direktör Ersun Yanal da, “İkisini alırsak, uçarız. Hücumda hiç sorun yaşamayız” diyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal her seferinde söylediği, “Fenerbahçe defans yapmaz, yaptırır” anlayışını bu sezon sahada herkese göstermek istiyor. Özellikle kanat bölgesine yapılacak takviyeleri çok kritik görüyor.

Başkan Ali Koç ve yönetimi de ekonomik anlamdaki zor şartlara rağmen ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Gündemdeki liste başı isimler Garry Rodrigues ve Yehven Konoplyanka. İki oyuncunun transferi de olumlu ilerliyor, yıldızlar adım adım Fenerbahçe’ye koşuyor. Schalke 04’ten ayrılacağı açıklanan Konoplyanka’nın bonservisi konusunda sıkıntı yaşanmazken, oyuncuyla yıllık ücret üzerinden yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Kısa zamanda 3 yıllık resmi sözleşme imzalanması hedefleniyor.

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Son pazarlıklar

Rodrigues ise kiralık olarak kadroya katılacak. Geçen sezonun devre arasında Galatasaray’dan Al Ittihad’a 10 milyon Dolar’a giden 28 yaşındaki yıldız, Suudi Arabistan’da mutsuz olduğu için Türkiye’ye dönme kararı almıştı.

Fenerbahçenin beşinci transferi Garry Rodrigues
Fenerbahçe'nin beşinci transferi Garry Rodrigues

Yeşil Burun Adalı Rodrigues için 2 milyon Euro civarı bir kiralama bedeli ödeneceği belirtildi. Ersun Yanal’ın da ekibiyle yaptığı değerlendirmede, “İkisini alırsak, uçarız. Hücumda hiç sorun yaşamayız” öğrenildi.

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