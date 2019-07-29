Son Dakika: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç harekete geçti! İki transfer bombası daha...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sportif Direktör Damien Comolli bu hafta Roma’da Aleksandar Kolarov ve Juan Jesus için İtalyan yöneticilerle masaya oturacak. Başkan Ali Koç da sürpriz transferi bitirmek için Fransa'ya hareket etti. İşte Fenerbahçe transfer haberleri...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için bu hafta bir hayli hareketli geçecek... Sarı- Lacivertliler, savunmayı sağlama almak için önümüzdeki günlerde somut adımlar atacak.
Damien Comolli, Roma'ya uçarak Aleksandar Kolarov ve Juan Jesus için masaya oturacak. Kanarya savunmanın göbeğine iki ismi monte edecek. Jesus'u oyunu topa iyi soktuğu için tercih eden F.Bahçe, Kolarov'u da hem stoper hem de sol bek olarak düşünüyor.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Roma'da 2 gün kalacak. Comolli'nin transferleri tamamlayarak İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Jesus 28 yaşında ve Roma ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Geçen sezon İtalyan ekibinde 24 maçta görev aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.
Sarı lacivertli ekipte '6 numara' arayışı ise sürüyor. Fenerbahçe'de ilk hedef olan Marsilya'lı Luiz Gustavo'nun transferi için yeniden harekete geçildi.
Başkan Ali Koç'un Luiz Gustavo transferini bitirmek üzere Fransa'ya gittiği belirtiliyor. Bu isimle ilgili somut adımların atılacağı ifade ediliyor.
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