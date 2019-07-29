Son Dakika: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç harekete geçti! İki transfer bombası daha...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç harekete geçti! İki transfer bombası daha...
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç harekete geçti! İki transfer bombası daha...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
29.07.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç harekete geçti! İki transfer bombası daha...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç harekete geçti! İki transfer bombası daha...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sportif Direktör Damien Comolli bu hafta Roma’da Aleksandar Kolarov ve Juan Jesus için İtalyan yöneticilerle masaya oturacak. Başkan Ali Koç da sürpriz transferi bitirmek için Fransa'ya hareket etti. İşte Fenerbahçe transfer haberleri...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için bu hafta bir hayli hareketli geçecek... Sarı- Lacivertliler, savunmayı sağlama almak için önümüzdeki günlerde somut adımlar atacak.

Damien Comolli, Roma'ya uçarak Aleksandar Kolarov ve Juan Jesus için masaya oturacak. Kanarya savunmanın göbeğine iki ismi monte edecek. Jesus'u oyunu topa iyi soktuğu için tercih eden F.Bahçe, Kolarov'u da hem stoper hem de sol bek olarak düşünüyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Roma'da 2 gün kalacak. Comolli'nin transferleri tamamlayarak İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Jesus 28 yaşında ve Roma ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Geçen sezon İtalyan ekibinde 24 maçta görev aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Sarı lacivertli ekipte '6 numara' arayışı ise sürüyor. Fenerbahçe'de ilk hedef olan Marsilya'lı Luiz Gustavo'nun transferi için yeniden harekete geçildi.

Başkan Ali Koç'un Luiz Gustavo transferini bitirmek üzere Fransa'ya gittiği belirtiliyor. Bu isimle ilgili somut adımların atılacağı ifade ediliyor.

Son Dakika: Fenerbahçede başkan Ali Koç harekete geçti İki transfer bombası daha...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son Dakika: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç harekete geçti! İki transfer bombası daha...
Shinji Kagawa'nın yeni adresi belli oldu
Transferde mutlu son! İşte anlaşma detayları...
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de fikstür çekimi heyecanı