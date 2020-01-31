Son Dakika | Fenerbahçe, Zanka'nın ayrılığını resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'in (Zanka), Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralandığını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Zanka, 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

Zanka transferi hakkında "Transfer çok hızlı gelişti. 24 saat bile değil. 12 saat. Büyük telaş vardı tabi. Fortuna Düsseldorf yöneticileriyle konuştum. Düsseldorf'a transferin benim için doğru seçenek olduğunu düşünüyorum. Kulüpteki herkesin hedefi elbette Bundesliga'da sıkı çalışarak, en iyi futbolu oynamak ve ligde kalmak istiyoruz. Ben de bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.





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