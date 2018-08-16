Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray Emre Akbaba için savaşıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray Aytemiz Alanyaspor'da oynayan Milli futbolcu Emre Akbaba'yı transfer etmek için adeta savaşıyor.
Fenerbahçe, Salih’in Empoli’ye gitmesi ile bir süredir ilgilendiği Emre Akbaba transferini bitirdi. Cocu’nun gözden çıkarttığı Salih’in eski antrenörünün çalıştırdığı Empoli’ye gitmesi ile FFP konusunda eli rahatlayan sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da uzun süredir istediği Emre Akbaba için savaşıyor.
İki ezeli rakip transfer dönemi sürerken Milli yıldızı takımlarına katmak için savaşıyorlar...
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