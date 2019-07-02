Son Dakika: Fenerbahçe transferde işi bitiriyor! Rodrigues...
Transferde sıcak gelişme... Fenerbahçe, kanat bölgesine yapılacak transfer konusunda harekete geçti. Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues ile yapılan ilk görüşmede olumlu sonuç çıkarken, Suudi Arabistan'dan da sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Transfer kulüplerin anlaşmasına kaldı...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bombayı patlatmak üzere...
Sarı lacivertliler, Valbuena ile yolların ayrılması sonrası ardından kanat pozisyonunda direkt olarak görev yapabilecek isimlere yöneldi. Bu doğrultuda öne çıkan isim Galatasaray’ın eski oyuncusu Garry Rodrigues oldu.
Kolarov Fenerbahçe'nin listesinde...
Fenerbahçe, Rodrigues transferi için yoğun çaba harcarken Yeşil Burun Adalı oyuncu için yeni bir açıklama daha yapıldı.
Suudi Arabistan ekibini teknik direktörü Jose Luis Sierra’nın, 'Yüksek kontratlar FIFA’da bizi zor duruma soktu. Bu yüzden Garry Rodrigues önümüzdeki sezon bizimle olmayacak. Gideceği takımla görüşmeler sürüyor' sözleri 'Rodrigues Fenerbahçe'ye transfer olacak' yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Fenerbahçe'nin Rodrigues ile 1 yıllık kiralık olarak el sıkıştığı iddia edilirken iş kulüplerin anlaşmasına kaldı.
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