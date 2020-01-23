MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Victor Moses yeni takım arkadaşlarıyla yemekte!
GeriFutbol Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Victor Moses yeni takım arkadaşlarıyla yemekte!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 23.01.2020 - 12:26,Son Güncelleme:/

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Victor Moses yeni takım arkadaşlarıyla yemekte!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Inter'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, yeni takım arkadaşlarıyla akşam yemeğinde görüntülendi.

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in sezon sonuna kadar kiraladığı Victor Moses, yeni takım arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluştu.

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan ve Chelsea tarafından Inter'e kiralanan başarılı futbolcu, İtalyan temsilcisiyle dün sözleşme imzalamıştı.

Kontratında 12 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunması beklenen Nijeryalı futbolcunun transferinin gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon yalnızca 6 lig maçında forma giyebildi ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi.

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Victor Moses yeni takım arkadaşlarıyla yemekte

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Victor Moses yeni takım arkadaşlarıyla yemekte

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle