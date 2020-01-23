Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Victor Moses yeni takım arkadaşlarıyla yemekte!

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in sezon sonuna kadar kiraladığı Victor Moses, yeni takım arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluştu.

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan ve Chelsea tarafından Inter'e kiralanan başarılı futbolcu, İtalyan temsilcisiyle dün sözleşme imzalamıştı.

Kontratında 12 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunması beklenen Nijeryalı futbolcunun transferinin gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon yalnızca 6 lig maçında forma giyebildi ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi.





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