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Haber Giriş: 24.01.2020 - 09:28,Son Güncelleme:/

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez için kritik gün!

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Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez için kritik gün!

Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'ndan da tam olarak istediğini alamazken, gözler bir kez daha Ricardo Rodriguez'e çevrildi. Milan’lı sol bek, sarılacivertli yönetime bugüne kadar süre vermişti..

PSV'nin de gündeminde olan İsviçreli sol bekin, sarı-lacivertli ekibe cuma gününe (bugün) kadar süre verdiği belirtilmişti.

Fenerbahçeli yöneticilerin, prensipte anlaştıkları Ricardo Rodriguez ve menajerinin yanı sıra kulübü Milan'la iletişim halinde olduğu belirtiliyor.

Ricardo Rodriguez'in rotasının birkaç gün içinde belli olması bekleniyor.

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez için kritik gün

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