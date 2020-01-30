Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Miha Zajc elde kaldı! İmkansız...
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin sona ermesine 1 gün kala Miha Zajc'ın başka bir takıma transfer olması imkansız olarak gösterildi.
Fenerbahçe, heyecanla beklediği Brescia'dan olumsuz yanıt aldı. İtalyanlar, Miha Zajc'tan alacakları verim konusunda şüpheleri olduğundan transferden vazgeçtiklerini belirttiler.
Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma maddesindeki ısrarı nedeniyle İtalyan kulübü süreci olumsuz olarak noktaladı.
Transferin bitimine 1 gün kala Miha Zajc'ın başka bir takıma gönderilme ihtimali imkânsız olarak gösteriliyor. (Sabah)
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