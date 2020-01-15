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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2020 - 10:51,Son Güncelleme:/

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Mergim Berisha'nın menajeri İstanbul'a geldi

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Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Mergim Berisha'nın menajeri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin RB Salzburg forması giyen Mergim Berisha'nın transferinde mutlu sona yaklaştığı ve oyuncunun menajerinin İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin yanına takviye yaparak hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, RB Salzburg forması giyen Mergim Berisha'nın transferinde mutlu sona yakın.

21 yaşındaki forvetin, sarı lacivertlilerin teklifini kabul ettiği ve menajerinin görüşmeleri yürütmek için İstanbul'a geldiği öne sürüldü.

Berisha, bu sezon kiralık oynadığı Altach’ta 17 maçta 7 gol attı, 5 asist yaptı. (Takvim)

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Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Mergim Berishanın menajeri İstanbula geldi

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