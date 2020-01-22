Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Max Kruse Almanya'ya dönmeyi kabul etti

Almanya'da yayın yapan Buerstaedter Zeitung Gazetesi, yıldız futbolcuya Eintracht Frankfurt'un talip olduğunu öne sürdü ve Frankfurt Sportif Direktörü Freddi Bobic ile görüştüğünü ileri sürdü.

ALMANYA'YA DÖNMEYİ KABUL ETTİ!

Söz konusu haberde 31 yaşındaki yıldız futbolcunun Almanya'ya dönmeyi kabul ettiği belirtilirken, kulübü Fenerbahçe'nin 7 milyon euro bonservis bedeli istediği kaydedildi.

Frankfurt menajeri Adi Hütter daha önce yaptığı açıklama da transferin sinyallerini vermişti.Frankfurt menajeri Adi Hütter daha önce yaptığı açıklamada, "Bir forvet aramıyoruz. Kruse gibi forvete destek olacak bir oyuncu istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 13 Süper Lig maçında oynayan Kruse, bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 5 de asist yaptı. (Fotomaç)





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