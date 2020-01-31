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GeriFutbol Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Mathias Zanka adım adım Fortuna Düsseldorf'a!
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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 13:29,Son Güncelleme:/

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Mathias Zanka adım adım Fortuna Düsseldorf'a!

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Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Mathias Zanka adım adım Fortuna Düsseldorf'a!

Fenerbahçe'nin Mathias Zanka'nın transferi konusunda Fortuna Düsseldorf ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ligin ikinci yarısında takımda düşünmediği Mathias Zanka, Fortuna Düsseldorf'a transfer oluyor.

Haber Global'de yer alan habere göre; sarı lacivertli kulüp, Bundesliga temsilcisiyle her konuda anlaşmaya vardı. Danimarkalı futbolcu da imza atmak için Almanya'ya gitti.

29 yaşındaki deneyimli stoper, Fransa Ligue 1 ekibi Amiens tarafından da istenmişti ancak tercihini Alman temsilcisinden yana kullandı.

Mathias Zanka, Süper Lig'in ilk yarısında 16 maçta forma giydiği ve rakip fileleri 2 kez sarstı.

 

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Hürriyet

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