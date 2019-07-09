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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
09.07.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kjaer Fenerbahçe'ye geri dönüyor

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kjaer Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Sevilla sezona 7 stoperle başladı. Teknik direktör Lopetegui’nin gözden çıkarttığı ilk isim Kjaer oldu. Milli maç oynadığı için henüz İspanyol ekibinin kampına katılmayan Danimarkalı yıldız, takımıyla antrenman yapmadan Topuk’un yolunu tutabilir.

Transferde ardı ardına bombaları patlatan Fenerbahçe’nin durmaya hiç niyeti yok. Kaleyi, orta sahayı ve hücum hattını takviye eden Sarı- Lacivertliler gözünü stopere çevirdi. Bir numaralı aday da eski yıldız Simon Kjaer...

Sevilla, geçtiğimiz günlerde stopere peş peşe iki tavkiye yaptı. Bordeaux’dan Jules Kounde 25 milyon Euro’ya, Nantes’tan Diego Carlos ise 15 milyon Euro’ya transfer edildi. Ayrıca geçtiğimiz sezon kiralanan Maximilian Wöber’in de bonservisi Ajax’tan 10.5 milyon Euro’ya alındı.

13 savunmacı var

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Sevilla’da 3 sol bek, 3 sağ bek ve 7 stoper olmak üzere şu anda 13 savunma oyuncusu bulunuyor! Teknik direktör Lopetegui’nin bu bölgedeki sayıyı azaltacağı ve gidecek ilk ismin Kjaer olacağı belirtildi. Sevilla’da yeni sezonun hazırlıkları başladı. Ancak tecrübeli yıldız, lig bittikten sonra milli takıma gittiği için şu anda tatilde.

1 yıllığına kiralık

Simon Kjaer’in, Sevilla ile antrenmana bile çıkmadan Fenerbahçe’nin yolunu tutacağı kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralayacağı belirtildi. 4’lü savunmayı tercih eden Lopetegui’nin, Kjaer’in yanı sıra Gnagnon ve Gomez ile de yolları ayrıması bekleniyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kjaer Fenerbahçeye geri dönüyor

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