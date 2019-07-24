Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Diego Reyes'in yeni takımı!
Fenerbahçe'nin Meksikalı futbolcusu Diego Reyes ülkesinin takımlarından Atlas’la her konuda anlaştı.
Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği ve Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan Diego Reyes ülkesinin takımlarından Atlas ile anlaşma sağladı.
Reyes'in menajerinin F.Bahçe'ye bu anlaşma hakkında bilgi verdiği ve oyuncunun bonservisini istediği öğrenildi. Ancak Sarı-Lacivertli yönetimin Reyes için bir miktar da olsa bonservis bedeli isteyeceği gelen bilgiler arasında.
Fenerbahçe'de kamp çalışmaları sürüyor...
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