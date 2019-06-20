Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu!
Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Michael Frey'i elden çıkarmak için uğraşan Fenerbahçe'ye Belçika'dan çifte müjde geldi.
Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun başında FC Zürih'ten 2,6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak peformansıyla beklentilerin çok uzağında kalan Frey'den iyi haber geldi.
Ersun Yanal'ın da gelecek sezon kadroda düşünmediği 24 yaşındaki futbolcuyu Belçika'nın iki önemli kulübü Anderlecht ve Genk'in transfer etmek istediği belirtiliyor. Yönetimin kısa süre içinde iki kulüple de pazarlık masasına oturacağı iddia ediliyor.
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