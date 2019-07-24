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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe, Yann M'Vila transferi için görüşmelere başladı

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe, Yann M'Vila transferi için görüşmelere başladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'de forma giyen 29 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Yann M'Vila, uzun bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyordu. Fransız basınından konuyla ilgili olarak gelen son haberse büyük yankı uyandırdı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'de forma giyen 29 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Yann M'Vila, uzun bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. Fransa'da haftalık olarak yayım yapan Le 10 Sport dergisinin konuyla ilgili ortaya attığı iddia ise Sarı Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Derginin okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin söz konusu transfer için daha önce görev yaptığı Saint-Etienne kulübüyle görüşmelere başladığı belirtildi. Eljif Elmas'ı Napoli'ye satan Sarı Lacivertliler'in daha önce yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği M'Vila için bu defa ciddi bir teklif yapabileceği öne sürüldü.

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