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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
11.07.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Beko Berkay Candan'ı kadrosuna kattı

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Beko Berkay Candan'ı kadrosuna kattı

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe Beko, yerli rotasyonu için Berkay Candan'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Beko, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'den Berkay Candan'la anlaşmaya vardı. Resmi sözleşmenin kısa süre içinde imzalanması bekleniyor.

Beinsports'un haberire göre, 26 yaşındaki uzun forvet, basketbola Fenerbahçe Ülker bünyesinde başladı ve 3 sezonluk maceranın ardından sırasıyla Olin Edirne, Aykon TED Kolejliler, Banvit, Trabzonspor Medical Park, Muratbey Uşak Sportif, Eskişehir Basket ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece kulüplerinde oynadı.

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Fenerbahçe Beko'da 4 ayrılık! Barış Hersek sürprizi...

Geçtiğimiz sezon Arel Üniversitesi forması giyen Candan, 7.2 sayı, 3,8 ribaund ve 1,1 asistlik ortalamaları tutturdu.

Aralarında Barış Hersek'in de olduğu 4 oyuncu ile yollarını ayırdığını duyuran Fenerbahçe Beko, böylece 4 numara pozisyonuna yerli bir takviye yapmış oldu.

Anadolu Efes final serisinde Fenerbahçe Beko'ya üstünlük kurarak 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı...

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