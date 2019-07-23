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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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23.07.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Christian Benteke'den Fenerbahçe'ye mesaj

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Belçikalı forvet Benteke, kendisini çok isteyen Sarı Lacivertli ekibe mesaj gönderdi.

Crystal Palace ile olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini belirten Benteke, ''Önümüzdeki sene transfer için görüşebiliriz” dedi.

Belçikalı forvet Benteke, kendisini çok isteyen Fenerbahçe’ye mesaj gönderdi. Christian Benteke, Crystal Palace ile olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini belirterek, “Uzatma opsiyonunu kullanmayacağım ve boşa çıkacağım. Önümüzdeki sene transfer için görüşebiliriz” dedi.

28 yaşındaki golcünün boşa çıktıktan sonra transfer olma planının arkasında, daha fazla imza parası almak var. Fenerbahçe ise Benteke’yi bu sezon kadroda görmek istiyor.

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