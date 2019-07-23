Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Christian Benteke'den Fenerbahçe'ye mesaj
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Belçikalı forvet Benteke, kendisini çok isteyen Sarı Lacivertli ekibe mesaj gönderdi.
Crystal Palace ile olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini belirten Benteke, ''Önümüzdeki sene transfer için görüşebiliriz” dedi.
Belçikalı forvet Benteke, kendisini çok isteyen Fenerbahçe’ye mesaj gönderdi. Christian Benteke, Crystal Palace ile olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini belirterek, “Uzatma opsiyonunu kullanmayacağım ve boşa çıkacağım. Önümüzdeki sene transfer için görüşebiliriz” dedi.
28 yaşındaki golcünün boşa çıktıktan sonra transfer olma planının arkasında, daha fazla imza parası almak var. Fenerbahçe ise Benteke’yi bu sezon kadroda görmek istiyor.
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