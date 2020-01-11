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GeriFutbol Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Brescia'dan Miha Zajc için 3.5 milyon avro!
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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Brescia'dan Miha Zajc için 3.5 milyon avro!

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Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc'ı kadrosuna katmak isteyen Brescia'nın bu transfer için 3.5 milyon avro bonservis ödeyeceği iddia edildi.

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Brescia, Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc için 3.5 milyon avroyu gözden çıkardı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde; Sloven oyuncuyla geçtiğimiz günlerde İtalya'da görüşen Brescia'nın, bu transfer için Fenerbahçe'ye 3.5 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.

Aynı haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Miha Zajc'ı tamemen gözden çıkardığı ve kiralık tekliflerine yanaşmadığının da altı çizildi.

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Miha Zajc bu sezon ligde yalnızca 3 resmi maçta forma giyebildi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı lacivertli ekibe gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Miha Zajc, 2019'un Ocak ayında 3.5 milyon avro karşılığında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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