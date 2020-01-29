Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Al Alper'i, ver Melnjak'ı!
Fenerbahçe, kısa bir süre içerisinde Hırvat sol bek Dario Melnjak için Çaykur Rizespor'la görüşmelere başlayacak.
Spor Arena - Süleyman Arat | Fenerbahçe gözünü Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak’a dikti.
Sarı lacivertlilerin kısa bir süre içerisinde Hırvat sol bek için Karadeniz ekibiyle görüşmelere başlayacağı ifade edildi.
27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe’nin, Melnjak için bonservis ödemek yerine Rize’ye Alper Potuk’la takas önerisinde bulunacağı bildirildi.
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Çaykur Rizespor’un geçen sezon 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu, performansıyla dikkat çekti.
Fenerbahçe muhabirimiz Süleyman Arat'ın kamp değerlendirmesini hatırlıyoruz;
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