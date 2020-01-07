Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Adil Rami gemileri yaktı!

Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Adil Rami, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek için yönetimle masaya oturdu.

Fransız basınından RMC Sport, sezon başında transfer edilen ancak beklentilerin uzağında performans sergileyen savunmacının takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiğini öne sürdü.

Söz konusu haberde 34 yaşındaki futbolcu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılacağı ve resmi açıklamanın da önümüzdeki günlerde yapılacağı iddia edildi.

Adil Rami bu sezon Fenerbahçe'de yalnızca 4 resmi maçta forma giyebildi.

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