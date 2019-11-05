Son Dakika | Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını duyurdu.
Sarı lacivertli ekip, Nabil Dirar'ı o dönem teknik direktör Aykut Kocaman'nın isteğiyle Monaco'dan 4,5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Dirar, geçen sezonla birlikte bu sezon başı gösterdiği performansla takımın önemli parçalarından biri haline gelmişti.
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