Son dakika: Fenerbahçe Max Kruse transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı!
Sarı lacivertli kulüp daha önce anlaşmaya varılan Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı!
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.
Oyuncumuz Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır. Max Kruse’e, Kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
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