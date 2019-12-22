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Son Dakika | Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş'tan paylaşım!
Beşiktaş, Fenerbahçe maçının ardından Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Beşiktaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ''Bu düzen böyle sürmeyecek'' sözlerini kullandı. Paylaşımda Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır'ın VAR'a gitmediği pozisyon gösterildi.
Beşiktaş, paylaşımında şu görsele yer verdi;
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