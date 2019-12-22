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Futbol
22.12.2019 - 23:16, Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş'tan paylaşım!

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Son Dakika | Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş'tan paylaşım!

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının ardından Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Beşiktaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ''Bu düzen böyle sürmeyecek'' sözlerini kullandı. Paylaşımda Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır'ın VAR'a gitmediği pozisyon gösterildi.

Beşiktaş, paylaşımında şu görsele yer verdi;

Son Dakika | Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaştan paylaşım

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