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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.05.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Fenerbahçe KAP'a duyurdu! UEFA...

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Son dakika... Fenerbahçe KAP'a duyurdu! UEFA...

Fenerbahçe Kulübü UEFA'nın yaptırımlarını KAP'a açıkladı.

İşte KAP'a yapılan açıklama: 

"UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu'ndan (CFCB-Club Financial Control Body) 24.05.2019 akşamı tarafımıza ulaşan yazıda, 2016 Mayıs ayında imzalanan Uzlaşma Anlaşması'na (Settlment Agreement) uyulmadığı dikkate alınarak, dosyamızın Kulüp Mali Kontrol Kurulu Karar/Yargılama Dairesine (Adjudicatory Chamber) sevkedilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre; 2017/18 sezonu finansal sonuçlarında azami denk hesap açığı taahhüdümüz € 10 milyon olarak belirlenmiş, denk hesap açığımızın € 20 milyon'u aşması durumunda ise Yargı Dairesi'ne sevk edileceğimiz belirtilmişti. 2017/18 sezonu için denk hesap açığı beklenmedik kur ve faiz oranlarındaki artışın da etkisiyle € 57,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Kulübümüzün Yargı Dairesine sevk yazısında tavsiye edilen disiplin yaptırımları aşağıdaki gibidir.

- a) UEFA Gelirlerinden 2,5 mn EUR kesinti yapılması,

- b) Gelecek 2 sezonda(2019/20 ve 2020/21) UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncu tescilinin yasaklanması,

- c) Gelecek 2 sezona (2019/20 ve 2020/21) katılım (UEFA müsabakaları) A Listesine yazılabilecek oyuncu sayısının 23 olarak kısıtlanması

Yukarıda belirtilen UEFA gelirlerinden 2,5 mn EUR kesinti tutarı, aşağıdaki hususların tamamının yerine getirilmesi halinde düşürülebilecektir.

- Finansal kurumlarla borç yapılandırma planında anlaşılması ve Haziran 2019'da ilgili taraflarca imzalanması ve,

- TFF'nin yeni finansal kontrol düzenlemelerinde Kulübün Haziran 2019'da anlaşma sağlaması ve 2019/20 sezonunda uygulanması

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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Son dakika... Fenerbahçe KAPa duyurdu UEFA...

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