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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2020 - 11:39,Son Güncelleme:/

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'nin Miha Zajc şartı 3,5 milyon euro...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'nin Miha Zajc şartı 3,5 milyon euro...

Tahkim Kurulu'nun limite 16 milyon TL eklemesinin ardından oyuncu göndermesi halinde sol bek alma ihtimali doğan Fenerbahçe, temaslarını sıklaştırdı.

Miha Zajc'ı isteyen Brescia ile görüşmeler sürerken aradaki tek sorun 'zorunlu' satın alma opsiyonu.

İtalyanlar, Zajc için satın alma opsiyonlu kiralık teklifte bulunurken F.Bahçe ise 'zorunlu' satın alma maddesi eklemek istedi.

Kanarya'nın talebi Brescia tarafından henüz kabul görmedi. Bu madde kabul edilirse, F.Bahçe Zajc'ı 3.5 milyon Euro satın alma maddesiyle Brescia'ya gönderecek. (Sabah)

Sloven futbolcu Rus ekibi Zenit'in de formasını giymişti...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçenin Miha Zajc şartı 3,5 milyon euro...

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