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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.09.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe - Galatasaray geriliminde Fatih Terim'den Ali koç kararı...

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Son Dakika | Fenerbahçe - Galatasaray geriliminde Fatih Terim'den Ali koç kararı...

Fatih Terim, Ali Koç’un, “Sicili bozuk” ifadesine hem sözlü hem de sahada cevap vermeye hazırlanıyor... Brugge maçı sonrası, “Burası sicilin, paranın, nüfuzun, reklamın geçtiği yerler değil. Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım” açıklaması yapan Terim'in Ali Koç’a göndermesi bununla sınırlı kalmayacak. İşte detaylar...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Fatih Terim polemiği uzun süre daha devam edecek gibi görünüyor... Terim’in, Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid ve PSG gibi dev rakiplere karşı mücadeleyi kast ederek, “Maçlar masa başında değil, sahada kazanılır” demesini, Süper Lig’e bir gönderme olarak düşünen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübeli hocaya, “Sicili bozuk biri” diye seslenmişti.

İlk olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “İnsanla hayvanı ayıran edeptir” diyerek Koç’a tepkisini ortaya koydu. Sonrasında sözü, Fatih Terim aldı...

İlk açıklama Belçika’da

Brugge maçının ardından basın toplantısında gelen soru üzerine açıklama yapan Terim, “Burası sicilin, paranın, nüfusun, reklamın geçtiği yerler değil. Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Daha sonra bakarız, değerse cevabını veririz” ifadelerini kullandı.

Ancak Fatih hocanın tepkisi bu ifadelerle sınırlı kalmayacak.

Yeni bir video hazırlığı

Fanatik'te yer alan habere göre; Tecrübeli hoca, takımını şimdiden 2 hafta sonraki Fenerbahçe derbisine hazırlamaya başladı. Terim, görkemli bir zaferle birlikte, en iyi cevabın sahada verileceğini düşünüyor. Fatih hoca cezası nedeniyle derbide kulübede olmayacak. Takımını locadan takip edecek. Ancak büyük ihtimalle sosyal medyadan yayınlayacağı bir videoyla, Ali Koç’un sözlerine çok daha ağır bir karşılık verecek.

Cengiz için PFDK tehlikesi

Fatih Terim için “Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir” dedikten iki gün sonra “Sportmenliğe aykırı açıklamaları” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkedilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sert bir karşılık vermişti. “İnsanla hayvanı ayıran edeptir. Edebimi bozmak istemiyorum” diyen Cengiz’in de PFDK’ya sevkedilmesi bekleniyor. Başkan geçen yıl Fenerbahçe maçı sonrası iki ayrı açıklamasından dolayı toplamda 150 gün ceza almıştı.

 

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