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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ / Fotoğraflar: Süleyman ARAT
20.05.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Euroleague finalinde Real Madrid'e yenildi

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Fenerbahçe, Euroleague finalinde Real Madrid'e yenildi

THY Avrupa Ligi finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 mağlup eden İspanya'nın Real Madrid takımı, Avrupa şampiyonu oldu. Madrid ekibine mağlup olan geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe, turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'ndeki üçüncü finalinde ikinci mağlubiyetini yaşadı. Real Madrid bu galibiyetle birlikte THY Avrupa Ligi'nde 10. şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

THY Avrupa Ligi final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'e 85-80 yenilerek ikinci oldu.

Belgrad’da her şey ne kadar kötü gidebilecekse o kadar kötü gitti ve THY EuroLeague şampiyonu Real Madrid oldu: 85-80. Finalin daha ilk 2 dakikası dolmadan F.Bahçe’nin en önemli ismi Vesely faulleri ikileyip kenara geldi. Maça müthiş başlayan Ahmet de erkenden faul problemi yaşadı. İkinci periyotta binlerce F.Bahçe taraftarı âdeta ‘uyku moduna’ geçti...

Oyuna Melli ile tutunan temsilcimiz, mücadelenin başından sonuna kadar aynı Zalgiris karşılaşmasındaki gibi ‘ribaund hastalığı’ yaşadı. Causeur ve Doncic’e ile Real’in dış atıcılarına, “Dur” denilemedi. Normal sezonda fazla sırıtmayan Bogdanovic ve Udoh gibi yüksek kalibredeki yıldızların yokluğu ilk kez bu kadar çok hissedildi.

Son çeyrekte temsilcimiz uyanmak için çok geç kaldı. Real Madrid, favori olmadığı finalde kulüp tarihindeki 10. EuroLeague zaferine ulaştı.

Fenerbahçe, Euroleague finalinde Real Madride yenildi

SALON: Stark Arena
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya)
REAL MADRID: Causeur 17, Randolph 3, Fernandez 5, Doncic 15, Reyes 6, Campazzo, Ayon 4, Carroll 9, Tavares 8, Llull 5, Thompkins 10, Taylor 3
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson, Melli 28, Wanamaker 14, Sloukas 7, Nunnally, Guduric, Vesely 3, Kalinic 7, Muhammed 7, Ahmet 8, Datome 6
1'İNCİ PERİYOT: 21-17
İLK YARI: 38-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-55
5 FAUL ALAN: 37.19 Llull, 39.22 Doncic (Real Madrid) - 39.28 Vesely, 39.48 Datome (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında İspanya'nın Real Madrid takımıyla oynadığı müsabakayı takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'e yaptığı ziyarette bulunan Bakan Bak, final maçını izlemek için Belgrad'a geldi.
Stark Arena'da oynanan final maçını takip eden Bakan Bak'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Bak ve Kalın, karşılaşmadan önce de sarı-lacivertli takımın soyunma odasına giderek Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyunculara başarılar diledi.

Stark Arena sarıya büründü
Fenerbahçeli taraftarlar final maçına da büyük ilgi göstererek, salonu adeta "sarıya" boyadı. Gün boyu Belgrad sokaklarında tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 16 bin kapasiteli Stark Arena'ın büyük bölümüne hakim oldu. Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü sarı renkli tişört giymesi de tribünlerde güzel bir görüntü oluşturdu.

Fenerbahçe, Euroleague finalinde Real Madride yenildi


Aziz Yıldırım maça gelmedi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı salondan takip etmedi. Zalgiris'le oynanan ilk maça kulübün asbaşkanlarından Nihat Özbağı'nın vefat eden babası Ahmet Özbağı'nın cenazesine katıldığı için gelemeyen Yıldırım, finalde de yer almadı.

Sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Mithat Yenigün, genel sekreter Mahmut Uslu, basketboldan sorumlu asbaşkan Ozan Balaban ile asbaşkan Ahmet Önder Fırat salonda bulunarak takımlarına destek oldu.

 Fenerbahçe, Euroleague finalinde Real Madride yenildi

Fenerbahçe camiasından müthiş 19 Mayıs kutlaması!Sarı-lacivertli camiadan açıklamada, "Atamız’ın Cumhuriyeti kurma yolunda attığı ilk adım olan 19 Mayıs 1919 bağımsızlık hareketi ruhunu bugünde yaşatmak için, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu’ndan oluşan gönüllüler, 60.000 adet farklı renklerde bardak ile, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Atamız’ın portresini oluşturmuştur. Tüm çalışmayı başından sonuna kadar takip eden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, son bardağı koyarak Atamız’ın portresini tamamlamıştır" ifadelerine yer verildi.
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