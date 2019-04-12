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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
12.04.2019 - 00:50, Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Can Bartu yaşamını yitirdi

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Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Can Bartu yaşamını yitirdi

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, 83 yaşında hayatını kaybetti...

TÜRK Futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti. Can Bartu'nun yaşamını yitirmesiyle ilgili Fenerbahçe resmi sitesinden de taziye mesajı yayımlandı.

"CAN BARTU'MUZU KAYBETTİK

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."


KOMSUOĞLU: "ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, FB TV canlı yayına telefonla bağlanıp açıklamalarda bulundu.

Komsuoğlu, şunları söyledi: Sözün bittiği yerdeyiz, çok üzgünüz. Can Ağabey'imizi kaybettik. 83 yaşını çok sevdiği Fenerbahçe TV'de beraber kutlamıştık. Büyük ailemizin en değerli isimlerinden biriydi. Başkanımızla bundan 2 hafta önce kendisini evinde ziyaret etmiştik. Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin diyoruz. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan değerleridir. Bu değerlerden en önemlisi de Can Ağabey'dir. Başkanımız şu anda uçakta, sabah 5:30-06.00 gibi Türkiye'de olacak. Camiamızın başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok üzgünüz...

CAN BARTU KİMDİR?

Can Bartu (D. 31 Ocak 1936, İstanbul), Türk eski futbolcu ve basketbolcu. 

31 Ocak 1936'da, İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, spora, Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Altı kez, basketbol millî takım formasını giyen Bartu, daha sonra Fikret Arıcan'ın aracılığıyla Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı. 

1956'da, Fenerbahçe'de profesyonel futbol kariyerine başladı. 1961'de İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. Daha sonra Venezia ve Lazio'da da oynadı. 1967'de Fenerbahçe'ye döndü. Sarı-lacivertli forma altında toplamda 162 lig maçı oynadı, 62 gol attı. 

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, millî Türk takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur 

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1958'deki Türkiye-Romanya maçında, kaleci Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine son 7 dakika kaleye geçti ve bu tecrübesinde 1 gol yedi. A millî formayı toplamda 26 kez giydi ve 6 gole imza attı. 

FUTBOL SONRASI SPOR YORUMCULUĞU YAPTI

1970'te futbolu bırakan Can Bartu, spor yazarlığına başladı. Günümüzde ise Fenerbahçe Televizyonu'nda Can Bartu ile Futbol Gündemi programında yorumculuk yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi Cenk Başak, efsane ismin vefatını Twitter'dan ilk duyuran isim oldu...

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Hoşçakal sinyor...
Hoşçakal sinyor...

Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Can Bartu yaşamını yitirdi

 

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