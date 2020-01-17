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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2020 - 17:23,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

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Son Dakika | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Kupası'nda oynanan maçların ardından bazı takımları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Yapılan sevkler şöyle;

1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 14.01.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 14.01.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 15.01.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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