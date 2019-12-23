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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı
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Futbol
23.12.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı

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Son Dakika | Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Sırp oyuncu Vladimir Stimac ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Resmi açıklama şöyle;

"2019-20 sezonunun geride kalan bölümünde Fenerbahçe Beko formasını giyen ve bu süreçte takımımıza önemli katkıları bulunan Vladimir Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir.

Stimac’a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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