Son dakika: Fenerbahçe anlaşmayı resmen duyurdu
Fenerbahçe, sportif direktörlüğe Damien Comolli'nin getirildiğini KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi... Yapılan açıklamada; Damien Comolli, Şirketimizde Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir." denildi.
Anlaşmanın 3 yıllık olduğu da belirtildi.
Öte yandan Damien Comolli için 12 Haziran Salı günü saat 14:00'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenlenecek.
ALİ KOÇ: "İLK ADIMLARIMIZI ATMAYA BAŞLADIK"
Damien Comolli ile uzun süredir irtibatta olduklarını belirten Başkan Ali Koç, "Kendisi, Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı. Uzun vadeli planlamalarımız çerçevesinde, hayal ettiğimiz Fenerbahçe futbol takımı için bir yola çıktık ve ilk adımlarımızı atmaya başladık. Damien Comolli'ye Fenerbahçe'de başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu yıllar diliyorum" şeklinde konuştu.
COMOLLI: "TARİHİ VE GELENEKLERİ OLAN BÖYLE BİR KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMAKTAN VE BU AİLEYE KATILMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"
Damien Comolli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihi ve gelenekleri olan böyle bir kulübün bir parçası olmaktan ve bu aileye katılmaktan dolayı çok mutluyum. Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni dönemde, kulübümüzdeki herkes, tüm maçlarda stadımızın taraftarlarımız tarafından doldurulacağını görmek için sabırsızlanıyor. Daha önce bu statta birçok maç izledim, taraftarlarımızın tutkusunu ve yaratacakları atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
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