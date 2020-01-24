Son Dakika | Fatih Terim'den sosyal medya paylaşımı: 'Verilmiş sözüm var'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'in gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrasında beklenen açıklamayı yaptı.

Terim, saat 19.05'te sosyal medya hesabından "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" şeklinde paylaşım yaptı.





MUSTAFA CENGİZ NE DEDİ?

Mustafa Cengiz basın toplantısında Fatih Terim hakkında "Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Diğer kurumlar karar alamaz. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Bayın teknik direktörün 'fikir ayrılığı' yaşıyoruz sözü bizi çok yaraladı. Fikir ayrılığında isek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Sayın teknik direktörün, o oyuncu ile kalbi bağlantısı olabilir. Giderken o yollamış, gidişi ani oldu hatırlıyorum. 12 milyon euro güzel ama hazırlıksız yakalandık, "Yolu açık olsun" dedik. Atletico Madrid'de Barcelona'dayken onunla yatıp kalktık, mutlu olduk, övündük. Sanki S-400 kodlarını vermişiz gibi bilgi sızdırıyoruz! Bilgi sızdırma... Hiç hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam, yönetime böyle bir şey demeye hicap duyarım. Yönetim hangi mahrem bilgiyi verebilir? "Sızan bilgi ne? 'Arda Turan'a yönetim hayır dedi...' Nasıl yani, bizim görüşümüzde değişiklik yok. Bizim görüşümüzde değişiklik yok, onu mu bildirmememiz gerekiyordu? Ben teknik direktör olsam, yönetim kurulu başkanım ve yöneticiler için bunu kullanmam. Biz idari ve sosyal olarak bu arkadaşın (Arda Turan), Galatasaray'a faydalı olmayacağına inanıyoruz, bu kadar. Ben teknik direktörümle medya üzerinden tartışmaya, polemiğe girmem. Ben hocamın bu konuşmaları yapacağına ihtimal vermedim. Ben medya üzerinden tartışmaya girmeyi sevmem, biz tabi ki bu olaylara üzüldük. Bir oyuncunun transferini yapmak için bu tartışmalara girmek bizi rahatsız etti." dedi.





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