Son Dakika | Fatih Terim'den şampiyonluk yarışı yorumu: 'Zirvenin ortağı çok'

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

İşin tekniği taktiği fiziği bir yana, bu tip periyotların psikolojisinin iyi yönetilmesi gerekir. Rakipler puan kaybetmiş, bunun yanında neredeyse hiç puan kaybetme şansınız yok, böyle olunca işin psikolojisi çok kolay değil.

BAZI ZAAFLARI GETİRİYOR

Oyunda bir değişimin söz konusu olduğu görülüyor. Oyuncular birbirlerine güvenmeyi gösterdiler. Oyunu ileride oynamak isteyen, devamlı yeni arayışlar içinde olan oyun anlayışı doğal olarak bazı zaaflar da getiriyor bazen."

ZİRVENİN ORTAĞI ÇOK

Zirvenin ortağı çok. Rakipler çok fazla. Her maçta ayrı bir senaryo var. Kimseye bakmadan, her maçı ayrı düşünerek, analiz ederek, sadece kendi maçımıza odaklanarak devam etmemiz lazım. O zaman rakiplerin puan kaybetmesinin bir manası oluyor.





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