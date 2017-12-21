Son dakika... G.Saray'da 4. Terim dönemi başlıyor... Florya'ya neşteri vuracak

Galatasaray, teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirmek için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Terim'in cuma günü öğlen saatlerinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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Fatih Terim Galatasaray'da Florya'nın anahtarını isteyecek. Terim yıllardır birlikte çalıştığı ekibi de kendisiyle beraber getirecek. Bu nedenle bazı isimler ile yollar ayrılacak.

Bu isimlerin başında Cenk Ergün geliyor. Sportif direktörlük görevi artık devam etmeyecek. İsterse eski pozisyonunda çalışacak.

dari menajerlik görevine ise Şükrü Hanedar getirilecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin mevcut müdürü Mehmet Keçe... Dursun Özbek'in sahip olduğu Point Oteli'nde satın alma müdürü olarak çalışıyordu. Yolcular arasında o da var.

Fatih hoca'nın yıllardır yanından ayırmadığı Fahri Yılmaz Florya Tesisleri'nin yeni müdürü olacak.

Hasan Tankaya futbol takımının basın sorumlusu gidecek bir başka isim de o...

Hasan Tankaya'nın yerine Terim'in çok güvendiği Hande Sümertaş gelecek.

Alt yapı sorumulusu Emrah Bayraktar ile Fatih İbradı'nın arasının iyi olmadığı konuşuluyor.

Fatih İbradı Galatasaray'da uzun dönem alt yapı sorumlusu olarak çalıştı. Fatih İbradı Emrah Bayraktar ile birlikte çalışmak istemiyor.

Terim'in ekibinde yer alan Bülent Bayraktar'ın da sağlık ekibinin başına gelmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar şu açıklamayı yaptı:

Şirketimiz Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır.

TERİM: "NEREDE KALMIŞTIK"

Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği günlerce tartışılan teknik direktör Fatih Terim, resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Galatasaray Kulübü'nü etiketleyen Terim, "Nerede kalmıştık" mesajını gönderdi. Bu mesaj deneyimli teknik adamın dönüş ihtimalinin güçlü olduğunu ortaya çıkardı.

"GALATASARAY'A HAYIR DİYEMEYİZ, ALLAH UTANDIRMASIN"

Dün akşam sportif direktör Cenk Ergün’le bir araya gelen Başkan Özbek, saatler 22.30’u gösterirken Fatih Terim’i telefonla arayıp, “Hocam, Galatasaray’ın sana ihtiyacı var, beraber çalışabilir miyiz?” diyerek teklifini yaptı. Terim ise, “Sayın başkan, uzun konuşmaya gerek yok, Galatasaray’a ‘Hayır’ diyemeyiz. Cevabımız belli. Allah utandırmasın” sözleriyle olumlu yanıt verdi. Toplam 15 dakika süren ve para konuşulmayan görüşme sonucunda anlaşma KAP’a da bildirildi.

GÖZTEPE MAÇINDA SAHADA

Dursun Özbek'in akşam saatlerinde Fatih Terim ile görüşerek el sıkıştığı kaydedildi. Kontrat süresi ve paranın konuşulmadığı görüşmede deneyimli çalıştırıcının cuma günü takımla birlikte idmana çıkacağı dile getirildi.