Son Dakika | Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması: "Fikir ayrılığı var"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın transfer durumu hakkında konuştu.

Arda Turan konusunda geçen gün davet edildiğim toplantı için Arena'ya geldim. Başkan, Abdurrahim bey ve Yusuf bey vardı, daha evvel ne söylediysem, tekrar ettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır."





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