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GeriFutbol Son Dakika | Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması: "Fikir ayrılığı var"
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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2020 - 23:01,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması: "Fikir ayrılığı var"

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Son Dakika | Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması: "Fikir ayrılığı var"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın transfer durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın transfer durumu hakkında konuştu.

Arda Turan konusunda geçen gün davet edildiğim toplantı için Arena'ya geldim. Başkan, Abdurrahim bey ve Yusuf bey vardı, daha evvel ne söylediysem, tekrar ettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır."

Son Dakika | Fatih Terimden Arda Turan açıklaması: Fikir ayrılığı var

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