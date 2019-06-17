Son dakika: Fatih Öztürk Kasımpaşa'da
Kasımpaşa, Akhisarspor ile sözleşmesi biten kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fatih Öztürk'ün Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyordu. Tecrübeli file bekçisi önümüzdeki sezon Kasımpaşa formasıyla boy gösterecek...
Kasımpaşa, yeni sezon öncesi Akhisarspor'un file bekçisi Fatih Öztürk'ü kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen başarılı kaleci Kasımpaşa'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını yürüten Kasımpaşa, kadrosuna Akhisarspor'un file bekçisi Fatih Öztürk'ü kattı. Takımı küme düşmesine karşın, gösterdiği performansla dikkatleri çeken isimlerden birisi olan Fatih Öztürk, bugün Kasımpaşa için sağlık kontrolünden geçerken, kontrollerin tamamlanmasının ardından kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı attı. Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Kasımpaşa Sportif Direktörü Emre Zengilli ve yardımcısı Emir Saraç da hazır bulundu.
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