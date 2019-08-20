Son Dakika: Falcao'nun ardından Slimani bombası! Galatasaray'a gidecek ve...
Transferde son dakika... Galatasaray'la anlaşma sağlayan ve kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi beklenen Kolombiyalı golcü Falcao'nun yerine gelecek isim belli oldu.
Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'da golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Radamel Falcao'nun Galatasaray'da forma giyeceğini beyan etmesinin ardından yeni golcü arayışlarına devam Monaco, Islam Slimani'yi transfer edecek.
Le10Sport'ta yer alan habere göre Monaco, Falcao'nun boşluğunu Slimani ile doldurmak istiyor. Leicester City'de forma şansı bulamadıktan sonra Fenerbahçe'de kötü bir dönem geçiren Cezayirli forvetin 1 yıllığına kiralanacağı ifade edildi.
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