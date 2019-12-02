Son Dakika | Falcao için bomba transfer açıklaması | Galatasaray Haberleri
Galatasaray'da sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Radamel Falcao için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao için dikkat çekici bir yorum geldi.
Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Falcao'nun MLS'e transfer ihtimali olduğunu ve Kolombiyalı golcünün 2. yarıda sahalara dönme ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden Tüzemen, "Falcao bence ikinci yarıda döner ama burada mı döner, ABD'de de mi döner, onu bilemiyorum." dedi.
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Radamel Falcao'nun adı uzun süredir David Beckham'ın yeni açacağı Inter Miami takımıyla anılıyordu.
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