Son dakika: Fadıl Vokrri hayatını kaybetti
Bir dönem Fenerbahçe’de oynayan, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri vefat etti.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri hayatını kaybetti.
FADİL VOKRRİ KİMDİR?
Fadil Vokrri 23 Haziran 1960 yılında Kosova`da doğdu. Arnavut futbolcu, 1990-1992 yılında Fenerbahçe`de oynadı. Fransız Nîmes takımından transfer olan futbolcu 12 kez Yugoslav Millî formasını giydi. Futbolculuğu bıraktıktan sonra Fransa millî takımında antrenörlüğe başladı. Vokrri son olarak Kosova Futbol Federasyonu başkanıydı.
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