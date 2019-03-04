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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
04.03.2019 - 16:54, Son Güncelleme:

Son dakika! Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

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Son dakika! Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığı kaydedildi.

Erzurumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mehmet Özdilek’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Özdelik'le Süper Lig'in devlerine yenilmedi

Süper Lig'e tarihinde ilk kez çıkan ve özellikle deplasmanlarda sergilediği oyunla takdir toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin büyük takımlarına karşı aldığı puanlarla dikkati çekti. Teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlayan mavi-beyazlı ekip, 9. haftada çıktığı Trabzon deplasmanından 0-0 eşitlikle ayrılarak büyük takımları içerisinde ilk puanını aldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Erzurum temsilcisi, iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada 48'de Emrah Başsan'ın, 90 2'de de Lennart Thy'nin attığı gollerle 2-2 berabere ayrılarak hanesine 1 puan yazdırmayı başardı. Ligin 19. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Erzurum ekibi, öne geçtiği karşılaşmada 1-1 berabere kalarak, bu maçta da 1 puan aldı.

Deplasmanda son olarak büyük takımlar içinde lider Medipol Başakşehir'e konuk olan "Dadaşlar", oyuncusu Kristian Fardal Opseth'in kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Deplasmanlarda aldığı puanların ardından 24. haftada Galatasaray'ı ağırlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk yarısında 1-0 yenildiği sarı-kırmızılı ekibe evinde galibiyet şansı tanımadı ve ligin büyüklerinden puan alma serisini sürdürdü. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçından aldığı 1 puanın ardından 22 puanla 17. sırada yer alıyor. 

Mehmet Özdilek, BB Erzurumspor'un dün Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından bu açıklamayı yapmıştı...

"Gönül isterdi ki oyunun bu coşkusunu 3 puanla taçlandıralım ama başaramadık"Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, oyuncularının 3 puanı alabilecek bir futbol ortaya koyduğunu söyledi.
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