Son dakika: Erzurumspor Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı
Spor Toto Süper Lig'den küme düşen BB Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdığını resmen duyurdu.
Erzurum ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Hamza Hamzaoğlu ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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