Son dakika: Ertuğrul Sağlam istifa etti

Ertuğrul Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Malatyaspor'daki görevinden sözleşmesindeki fesih bedelini ödeyerek ayrıldığını belirtti.



İstifa sürecine değinen Sağlam, şu ifadeleri kullandı:



"15 Haziran'da başladığım Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörlüğü görevinden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Son derece olumlu bir enerji ile başladığımız bu değerli görevde çok net bir şekilde sportif yapılanma, transfer sürecindeki seçimler ve kadro planlaması noktasında yaşadığımız fikir ayrılıkları bu sonucu kaçınılmaz kılmıştır. Antrenman ve kamp tesislerinin verilen sözlere rağmen halen bitirilememesi ise bizim futbolcu kardeşlerimize mahcup olmamıza yol açmış, bu da ayrılık kararımızda belirleyici olmuştur."



Ertuğrul Sağlam, sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Başarının olmazsa olmazı, fikir birlikteliğinin sağlanabilmesinin mümkün görünmediği gerçeği ile sözleşmemde yazılı olan tek taraflı fesih bedelini de ödeyerek bu kararı almış bulunmaktayım. Görevde kaldığımız süre içerisinde desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öznur Çalık başta olmak üzere bütün Malatya halkına, her fırsatta bize sevgilerini hissettiren futbolseverlere ve sezonun başından bu yana zor şartlarda mücadelelerini sürdüren futbolcu kardeşlerime teşekkürü bir borç bilirim. İnşallah Yeni Malatyaspor yıllardan sonra mücadele ettiği Süper Lig serüveninde hak ettiği güzel günlere kavuşacaktır."

ERTUĞRUL SAĞLAM KİMDİR?

19 Kasım 1969’da Zonguldak’ta doğan Ertuğrul Sağlam, ilk, orta, lise eğitimini Ereğli'de tamamladıktan sonra bu dönem içerisinde Ereğli Erdemirspor'un minik, yıldız, genç ve amatör takımlarında futbol oynayıp, daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümünü kazandı. Yıldız Teknik Üniversitesi’ye kayıt yaptırırken, o dönemde Fenerbahçe'nin alt yapısında görevli olan Yılmaz Yücetürk'ün tavsiyesi ile Fenerbahçe Genç Takımı’na gitti. Daha sonra incirlide çalışmaya devam etti.

Burada hem futbol hem de üniversite hayatını devam ettirdi. Samsun Spor Akademisi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)'nde Antrenörlük Eğitimi bölümünü bitirdi daha sonra aynı bölümde master yaptı. Aynı zamanda Genç Millî Takım formasını giydi. Bir sezon sonra 1986 yılında Fenerbahçe’den ayrılıp, Gaziantepspor’a transfer oldu. İlk profesyonel futbol hayatı böyle başlamıştı. Sonra Gaziantep’te bir sene daha oynayıp Samsunspor’a transfer oldu. Samsunspor’da her yıl yükselen bir grafikle 5 sezon forma giydi ve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray onu renklerine bağlamak için yarışa girdi. Bu transfer yarışının sonunda, 1994-1995 sezonunda Ertuğrul Sağlam Beşiktaş'la anlaşarak, Siyah Beyazlı formayı 6 yıl giydi. Ertuğrul Sağlam 'ın ilk sezonunda başarılı performansı ve 28 golü, Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıdı. Siyah Beyazlı formayla 6 sezonda toplam 167 lig maçı oynadı ve 103 gol attı. Forvet olarak başarılı olan ve birçok önemli gole imza atan Ertuğrul Sağlam, John Toshack’ın döneminde defansta da görev yaptı. 2000-01 sezonunda Erman Güraçar ile takas edilerek Samsunspor'a dönüş yaptı ve 2003 yılında futbolu bırakana dek burada forma giydi.



Ertuğrul Sağlam 2002-03 sezonunda futbolu bıraktığı Samsunspor'da sonraki sezon için antrenörlük yapmaya başladı. Eski hocası Gigi Multescu'nun istifası ile bir süre teknik adamlık yapıp, Erdoğan Arıca'nın gelmesi ile yardımcı teknik adam olarak görevine devam etti. 2004-05 sezonunda ise teknik direktör olarak görev yapmaya başladı. İlk turnuvası olan Karadeniz TSYD Kupası'nda Akçaabat Sebatspor'u finalde 4-1 yenerek kupayı aldı. Sezona iyi sayılabilecek bir başlangıç yapan Samsunspor'da, Sağlam 5 tane as futbolcusunu takımın huzurunu bozdukları için kadro dışı bıraktı. Sezonun gerisi de gergin geçti. Sağlam, Sebatspor maçında hakeme söylediklerinden dolayı 15 gün ceza aldı. 1-0'lık Diyarbakırspor yenilgisi sonrası ise taraftardan tepki gördü.[2] Sezon sonunda da istifa etti. Sağlam'ın çalıştırdığı Samsunspor, 34 maçta 10 galibiyet 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 38 puanla 12. oldu.



Samsunspor'dan istifasından bir ay sonra Sağlam, bir önceki sezon düşmekten zor kurtulan Kayserispor ile anlaştı. Sağlam'lı Kayserispor sezona çok iyi başladı. Ligin ilk yarısını üçüncü olarak tamamladılar. Bu başarı ile devre arasında sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı. Ocak 2006'da yayınlanan UEFA Şampiyonlar Ligi dergisi "The Champions", Sağlam'ı gelecek vadeden 20 teknik direktör listesine koydu. Sağlam, Türkiye'yi temsil eden tek isimdi.[3] Bu dönemde eski takımı Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan ayrılınca, Sağlam'a teklifte bulundu ancak Sağlam bunu reddetti.[4]Sağlam, ikinci yarıda ilk yarıdaki performansını sürdüremedi. Üçüncü Beşiktaş'ın 3, dördüncü Trabzonspor'un ise 1 puan gerisinde, aynı puanı aldığı Gençlerbirliği'ni averaj ile geçip 51 puanla 5. olan Kayserispor, UEFA Intertoto Kupası'na katılma hakkını da elde etti. Bu da Kayserispor'un ilk Avrupa macerası olacaktı. Takım, sezon içinde Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra en golcü takım olmuştu. Türkiye Kupası gruplarında ise birinci olup, çeyrek finalde Beşiktaş'a elendiler.



Kayserispor sezonu UEFA Intertoto Kupası maçları ile açtı. 2. turdan başladığı kupada önce Macaristan takımı MFC Sopron'u eledi. 3. turda ise Yunan takımı A.E. Larissa'yı eledi. Böylece UEFA Kupası'na katılma hakkı kazandı. 2. turdan girdikleri kupada Arnavut takımı KF Tirana'yı elediler. 3. tur Hollanda takımı AZ Alkmaar'a deplasmanda 2 gol atıp 3-2 yenildiler, kendi sahalarında ise 1-1 berabere kalarak elendiler. Ligde ise ikinci yarının başındaki performansı ile ilk 3 sırayı zorladılar. Mayıs ayında, Sağlam Gaziantep maçında hakeme dedikleri yüzünden yine 3 maç ceza aldı. Lig sonunda ise üçüncü Galatasaray'ın 5, dördüncü Trabzonspor'un 1 puan gerisinde kalıp 5. oldu ancak Avrupa Kupaları'na gidemedi.

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