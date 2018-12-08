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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber

Futbol
Taylan YILDIRIM / KUŞADASI (Aydın), (DHA)
08.12.2018 - 18:46, Son Güncelleme:

Son dakika: Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

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Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe Kulübü ile görüştüklerini belirterek, "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz" dedi.

Ersun Yanal, Fenerbahçe Kulübü ile görüşme yaptığını belirterek, "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz" dedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Atlas Sağlık Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen '3'üncü Atlas Geleceği Konuşuyor' etkinliğine katılıp 'Sporda gelecek nasıl olacak' konulu konuşma yapan teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yaptığını söyledi. Yanal, "Evet, Fenerbahçe yöneticileriyle görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusuyla diğer konular teferruattır. Bu nedenle aradaki teferruatlar halledilmeyecek meseleler değil. Herkesin kendisine göre takvimi var. Biz saygı göstermek zorundayız. Toplantıda Fenerbahçe'yi konuştuk. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin konuşulduğu yerde diğer her şey de teferruattır. Ancak süre veremem. Zaman ne gösterecek göreceğiz" dedi.

İzmir'de kurulu bulunan Atlas Sağlık Eğitim Vakfı, Kuşadası'nda, '3'üncü Atlas Geleceği Konuşuyor' adı altında bir etkinlik düzenledi. Alanlarında uzman doktorlar ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancıları'nın da konuşmacı olarak bulunduğu konferansa ünlü teknik direktör Ersun Yanal da katıldı. İsmi Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de geçen Ersun Yanal, etkinlikte 'Sporda gelecek nasıl olacak' konulu konferans verdi. Türkiye'de düzenli spor yaptıran bir organizasyonun olmadığını ifade eden Ersun Yanal, Türkiye ile Almanya ve İspanya'nın nüfus durumları ile sporcu verilerini değerlendirdi. Konuşmasında İspanya üzerinden örnekler veren Ersun Yanal, "İspanya spor ve sanat ülkesi. Bunların sistematiklerinde bu var. Komple sanat ve spora önem vermişler. Biz federasyonda görev yaptığımız zaman elit turnuvalara giderdik. Burada her turnuvada İspanya final yapardı. İspanya'da 7 bölgede 7 grup 16'şar takımda 3 bin elit futbolcu vardı. Türkiye'de amatör takım sayısı yaklaşık 7 bin 500. Amatörlerin sayısı ne kadar artarsa profesyonellerin kalitesi de sayısı da o kadar çok artar. Türkiye'de 38 ilde U 11 takımı yok. Bu illerde bu yaş gruplarında futbol oynanmıyor. 11 ile 16 yaş grupları arasında çok sayıda ilde futbol oynanmıyor. Sadece futbolu değil birçok organizasyonu götüremiyoruz" dedi.

'SPOR YAPMAYAN NESİLLERE SAHİBİZ'

Federasyonda çalışırken çok ilginç bir çalışma yaptıklarını anlatan Yanal, "2010 - 2011 sezonuna ait. Türkiye'de yetişen oyuncular maçlarda toplam yüzde 49 ortalama zaman alıyorlar. Ligimizde maçlarda oynayanlar yüzde 54'ü yabancıydı. Bu rakam yüzde 73 oldu. Yani oynayanların yüzde 73'ü yabancı. Şu anda Avrupa'da en çok yabancı oynatan ligiz. Avrupa'da en yüksek yaş ortalaması olan ligiz. En yaşlı lige sahibiz. Emekliler ordusu gibiyiz. Alt yapıdan oyuncu yetiştirip oynatan en son ligiz. Futbolcu üretmiyoruz. Biz dedikoduyla borç üretiyoruz. İyi projeler yapmak lazım. Ülkedeki sporun ya da eğitimin değiştirilmesi, büyütülmesi için bilimsel çalışmalara ihtiyaç var. Spor yapmayana nesillere sahibiz. 'Yaşlandım, gideceğiz herhalde, hadi spora başlayalım' diyoruz. Spor başka bir şey. Beden eğitimi derslerinde spor öğretilmez. Spor bir uğraştır. Spor alışkanlıklar ve beceriler olarak değerlendirilebilir. Spor aynı zamanda bir hobidir" diye konuştu.

'FENERBAHÇE SÖZ KONUSUYSA GERİSİ TEFERRUATTIR'

İsmi Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçen Ersun Yanal, bu konuda kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Ersun Yanal, "Türkiye'de gündem maalesef yine skor. Biz burada gündemi kültür gündemi yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda birçok soru da soruldu. Herkesi de rahatlatayım. Çok değerli kaliteli insanların Türk sporuna katıldığı süreç var. Bu takımların düştüğü durumları olgunlukla karşılamak hepimizin görevi. Hiç kimseyi rahatsız etmeden, o insanlarının görevlerini yapmasını sağlamak hepimizin görevi. Ben zaman zaman iletişim araçlarını da kesiyorum. Neden, aman dedikodu olmasın. Aman hata yapmayayım. Elbette menfaat çıkar peşinde koşmamalıyız, yalan söylememeliyiz" dedi.

Çok uzun zamandır basının karşısına ilk kez çıktığını da vurgulayan Ersun Yanal, "Evet Fenerbahçe yöneticileriyle görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusuyla diğer konular teferruattır. Bu nedenle aradaki teferruatlar halledilmeyecek meseleler değil. Herkesin kendisine göre takvimi var. Biz saygı göstermek zorundayız. Toplantıda Fenerbahçe'yi konuştuk. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin konuşulduğu yerde diğer her şey de teferruattır. Ancak süre veremem. Zaman ne gösterecek göreceğiz. Her yönetimin kendi iradesi var. Benim de kendi özgür iradem var. Bu özgür iradeleri överken de yererken de saygılı olmak zorundayız" dedi.

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