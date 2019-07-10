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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Son dakika: Erol Bedir transferi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan...

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Son dakika: Erol Bedir transferi açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan...

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe ile Yasir Subaşı ve Galatasaray ile Ozornwafor için anlaştıklarını açıkladı.

Erol Bedir TRT Spor'a verdiği röportajda transferle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 

Bedir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yasir Subaşı, Deniz Türüç transferinden bağımsız olarak bize gelecek. Fenerbahçe'yle anlaştık. Bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Ozornwafor için de Galatasaray'la anlaştık.

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Deniz çok akıllı, pırıl pırıl bir çocuk. Türkiye'de oynayan bir futbolcu, 'Ben Fenerbahçe'ye gitmem diyebilir mi?'. Fenerbahçe, Türkiye'nin en köklü camialarından biri. Galatasaray ve Beşiktaş'ta da oynamama lüksü olamaz. Oyuncumuz nereyi isterse oraya göndeririz."

Transferde 24 saat değil, 24 dakika bile çok önemli. Aklınızın ucundan bile geçmeyen oyunculara teklifler gelebiliyor. Bekleyip görelim, bir hafta içinde Deniz'in gideceği veya gitmemesi halinde sözleşmesinin uzatıldığını göreceğiz."

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Son dakika: Erol Bedir transferi açıkladı Fenerbahçe ve Galatasaraydan...

 

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