Son dakika: Erkan Kazancı hayatını kaybetti

Galatasaray Kulübü'nün emektar isimlerinden masör Erkan Kazancı hayatını kaybetti. Haber UltrAslan resmi twitter hesabından böyle duyuruldu: "Erkan Kazancı'ya Allah'tan rahmet, camiamıza ve ailesine başsağlığı dileriz." Galatasaray futbol takımına 40 yıl hizmet eden Erkan Kazancı, 2010 yılında Futbol Masörleri ve Masözleri Derneği'nin derneğinin başkanlığına seçilmişti.
SOSYAL MEDYADAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Fatih TezcanOnaylanmış hesap @fatihtezcan
Galatasaray'ın malzemecisi, masörü, emektarı Erkan Kazancı vefat etti. Cenazesi yarın öğlen Şişli Camii'nden kalkacak. Allah rahmet eylesin.
Ertan Süzgün @ertansuzgun
Galatasaray'ın emektar masörü Erkan Kazancı hayatını kaybetti. Galatasaray camiasının başı sağolsun..
Şanlı Arma @sanliarma
Yıllarını Galatasaray futbol takımına adayan isimsiz kahramanlardan biri olan Erkan Kazancı'yı Kaybettik. Başımız Sağolsun....
umut sezgin @umutsezginn
Galatasaray’da yılların emekçisi, masörü Erkan Kazancı vefat etmiş. Camianın ve ailesinin başı sağolsun
SUAT ATEŞDAĞLI @DJSUATATESDAGLI
Galatasaray emekçisi Erkan Kazancı abimizi kaybettik..Tüm camianın başı sağolsun mekanı cennet olsun..
Mustafa Çevik @Mustafacevik10
Galatasaray futbol takımına 40 yıl hizmet eden,isimsiz kahramanlardan masör Erkan Kazancı vefat etti.G.Saray camiasına başsağlığı dilerim.
Osman Altunterim @altunterim 33 dk.33 dakika önce
Galatasaray’ın emektarlarından Erkan Kazancı ağabeyimiz vefat etmiş. Mekanı cennet olsun. Allah kalanlara sabır versin.
Ceyhun Yılmaz @ceyhunyilmaz
Yine gitti bir canımız… Başımız önde, bir öğle namazını müteakip, cenazede. Yarın Şişli Cami Erkan Kazancı için.Rahmet dileyelim
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR