Son Dakika: Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Tecrübeli futbolcunun ilk sözleri 'Yuvama geri döndüm' oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Başakşehir'le yollarını ayırıp sarı lacivertliler ile anlaşan Emre Belözoğlu sağlık kontrolünden geçirildi.
Tecrübeli futbolcu, Comolli'nin yer aldığı imza töreniyle kendisini yeniden sarı lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Belözoğlu'nun ilk sözleri 'Yuvama geri döndüm' oldu.
Emre Belözoğlu kariyerinde Inter forması da giymişti...
Sarı lacivertli kulüp tecrübeli ismin geri dönüşünü bu video ile duyurdu;
E M R E B E L Ö Z O Ğ L U. © 5⃣
👉 https://t.co/DNw7MWz4xc pic.twitter.com/SgeKU7CT5G
E M R E B E L Ö Z O Ğ L U. © 5⃣
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