Son dakika: Emre Belözoğlu resmen duyurdu! Bir dönem kapanıyor...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Emre Belözoğlu resmen duyurdu! Bir dönem kapanıyor...
GeriSpor Son dakika: Emre Belözoğlu resmen duyurdu! Bir dönem kapanıyor...
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Spor Arena
18.07.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

Son dakika: Emre Belözoğlu resmen duyurdu! Bir dönem kapanıyor...

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Son dakika: Emre Belözoğlu resmen duyurdu! Bir dönem kapanıyor...

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki oyuncu, sezon sonu futbolu bırakabileceğini açıkladı.

Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesi açıklamalar yaparken geleceğine dair de çok önemli bir kararını duyurdu... İşte Emre'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

"Trabzonspor'un özüne dönmesi gerekiyor. Bu benim haddime değil ama Trabzonspor, kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla ses getirdi. Baktığınızda Trabzon'dan çıkan çok sayıda oyuncu var. Ben de anne tarafından Trabzonluyum"

"Biz her sene yeni hedef koyuyoruz. Milos da Soner de çok değerli oyuncular. Kulübümüzde yıllarca süren bir sistem var. Bu sene geçen senenin üzerine koymak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Ama bu kolay olmuyor. Rakiplerimiz şampiyonluk kültürü olan kulüpler. Taraftarımızdan çok ciddi beklentimiz var. Taraftarsız zorlandığımız zamanlar oldu."

"Lefter çok önemli bir futbol adamıydı. Umarım onun adına, kişiliğine, efendiliğine yakışır bir futbol sezonu olur. Taraftar rakip takım üzerinde büyük baskı kuruyor. F.Bahçe, Beşiktaş, Galatasaray ortalama 25 bin kişiye oynuyor. En az 15 bin taraftarımız olsaydı. 80 puanın altında kalmazdık"

"SEZON SONU BIRAKABİLİRİM"
Açıklamalarını sürdürürken konu geleceğine dair olan kısma gelince Belözoğlu, 2018-2019 sezonunun sonunda futbolu bırakabileceğini duyurdu.

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