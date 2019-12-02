Son dakika: Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
GeriFutbol Son dakika: Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
02.12.2019 - 22:10, Son Güncelleme:

Son dakika: Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

Kayserispor'un dünya yıldızı golcüsü Emmanuel Adebayor, Beşiktaş yenilgisinin ardından kulübü ile olan sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı.

Emmanuel Adebayor, “Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Türkiye’de 3 harika yıl geçirdim. Fiziksel olarak ayrılsam da ruhum ve kalbim Kayserispor’da kalacak” dedi.
Kayserispor formasıyla son maçına çıkan Emmanuel Adebayor, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir karar aldığını söyleyen Adebayor, “Böyle kararlar çok zor olur. Zor bir karardı benim için, önemli bir karardı. Hayatımın en önemli kararlarından biriydi. Bu takıma, Kayserispor’a geldiğimden beri enerjimi, her şeyimi vermeye çalıştım. Takım için her şeyimi verdim. Ama bazı zamanlar gelir, kafanızda bazı sorunlar olur. Ailenizi düşünürsünüz, gelecek ile ilgili kararlar almanız gerekir. Bu kararlar ivedi olmalıdır. Ben de sonuç olarak bu kararı, devam etmeme kararını aldım. Fakat fiziksel olarak Kayserispor’dan ayrılsam da ruhum ve kalbim Kayserispor’da kalacak” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE 3 HARİKA YIL GEÇİRDİM”

Türkiye’de 3 harika yıl geçirdiğini belirten tecrübeli golcü, “Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Kafamı toparlamam lazım. Kafamı toparlayıp, bir şekilde geleceğime bakmam lazım. Şimdilik Türkiye defterini kapattım, kapatmadım gibi iddialı bir şey söyleyemem. Hayatta her şey olabilir. Şu an biraz dinlenmem, ailemle vakit geçirmem lazım. Burada 3 harika yıl geçirdim. Türkiye liginin Avrupa’nın en iyi liglerinden birisi olmasını umuyorum. Çok kaliteli bir lig var burada” ifadelerini kullandı.

“ŞU AN İÇİN BİR ANLAŞMA YOK”

Şu ana kadar bir kulüple görüşmediğini kaydeden Adebayor, “Şu an için öyle bir şey yok. Evime, ülkeme gideyim, çocukluk arkadaşlarımla, ailemle vakit geçirip kafamı toparlayayım. Gelecekte ne olur bilemem ama şu an için öyle bir anlaşma falan yok" açıklamasını yaptı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle