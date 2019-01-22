Son dakika... Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçak kayboldu!
Fransız ekibi Nantes'tan Premier Lig ekibi Cardiff'e transfer olan futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu.
Fransız ve İngiliz basınında yer alan habere göre, Nantes'tan Cardiff'e rekor fiyatla transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı İngiltere'ye taşıyan uçak, Manş Denizi üzerindeyken kayboldu.
Dün akşam 20:30 civarı radar bağlantısı kopan uçakla ilgili yapılan arama çalışmalarıdan hala sonuç alınamadı. Arama kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve bir geminin katıldığı belirtildi.
28 yaşındaki Arjantinli golcü, geçtiğimiz günlerde Cardiff City'e 18 millyon euroya transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda eski takım arkadaşlarıyla fotoğrafını 'Hoşçakalın' notuyla paylaşmıştı.
Uçakta yıldız futbolcu Sala dışında iki kişinin daha bulunduğu belirtildi.
La der’ 📸— FC Nantes (@FCNantes) 21 Ocak 2019
🙌🏼 #MerciEmi pic.twitter.com/SsCcgrSZAE
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